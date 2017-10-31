تضارب بين «التموين» و«الصناعات الغذائية» حول مصير أسعار السكر

التحرير

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يبدو أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعها المواطنون يعلقون آمالهم على انخفاض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تصريحات أعلنها وزير التموين الدكتور علي مصيلي عدة مرات بأن السكر سوف ينخفض بسبب انخفاض الأسعار العالمية، إلا أن الواقع يبدو مخالفا لتوقعات الوزير وقيادات الوزارة التي تبنت نفس المنهج.

حيث كشف اليوم تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، عن حدوث ارتفاع فى أسعار السكر العالمية بنوعيه الخام والأبيض المكرر حتى شهر ديسمبر المقبل، بنسبة تبلغ نحو 37.6% مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح التقرير، الذى حصلت "التحرير"، على نسخة منه، أن سعر طن السكر الخام بلغ نحو 311 دولارا للطن خلال شهر أكتوبر الجارى، مقارنة بنحو 307 دولارات للطن خلال شهر سبتمبر الماضى.

وتوقع التقرير استمرار صعود سعر طن السكر الخام خلال شهر مارس المقبل 2018 ليصل إلى نحو 323 دولارا.

ويبلغ سعر كيلو السكر في الأسواق حاليا 9.5 جنيه، وذلك بعدما تجاوز 10.5 جنيه، وكانت تصريحات الوزير خلال الأيام الماضية تشير إلى قرب تخفيضه مجددًا بنحو 500 جنيه للطن ليبلغ 9 جنيهات للكيلو.

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وبالنسبة للسكر الأبيض، أشار تقرير الأسعار العالمية للسلع الغذائية إلى حدوث ارتفاع أيضا فى الأسعار خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى 2016.

ويبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من السكر نحو 3.1 مليون طن سنويا، في حين يبلغ حجم الإنتاج المحلي لهذا العام حوالي 2.2 مليون طن، ما يعني وجود فجوة في الاستهلاك قدرها حوالي 900 ألف طن من السكر يتم استيرادها من الأسواق العالمية.

ولفت التقرير إلى أن سعر طن السكر الأبيض المكرر سجل نحو 369 دولارا خلال شهر سبتمبر الماضى، وارتفع خلال شهر أكتوبر الجارى ليسجل 371.44 دولار للطن.

وتوقع التقرير استمرار صعود سعر طن السكر الأبيض المكرر خلال شهر ديسمبر المقبل ليصل إلى نحو 380.90 دولار.