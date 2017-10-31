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تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة

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مصراوي Masrawy

تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي إلى حين تشكيل الجديدة

10:34 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة

الكويت – (أ ش أ):

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء رفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الغانم في بداية الجلسة " نظرا إلى استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة ونظرا إلى عدم وجود الحكومة وعدم اكتمال النصاب وكذلك لعلمي بعدم حضور الحكومة لأي جلسات مقبلة ترفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وختم رئيس مجلس الأمة حديثه الموجه إلى النواب برفع الجلسة حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر أمس الاثنين أمرا أميريا بقبول استقالة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وعقب صدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة قال رئيس مجلس الأمة إنه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة حتى تتشكل الحكومة الجديدة.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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