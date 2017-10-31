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مبادرة لرسم المناهج على جدران أسوار المدارس في أسوان (صور)

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مصراوي Masrawy

مبادرة لرسم المناهج على جدران أسوار المدارس في أسوان (صور)

10:33 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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"صحة الفيوم": عجز كبير في أعداد الأطباء

أسوان - إيهاب عمران:

قالت شيماء سعيد، معلم أول رياضيات إعدادي، إنها طرحت مبادرة على إدارة مدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب للغات إنجليزي بأسوان، لرسم بعض دروس المناهج على السور الداخلي للمدرسة، مضيفة أن هذه المبادرة تهدف إلى تبسيط وشرح المناهج بشكل عملي ومشاركة تلاميذ المدارس، وإبراز المواهب الفنية لديهم، كما أنها تهدف إلى تجميل شكل أسوار المدارس بما يفيد العملية التعليمية.

وأشارت سعيد إلى أنها سبق ونفذت هذه الفكرة منذ 5 سنوات بمدرستها الأولى في الشيخ زويد، ورسمت وقتها دروس المنهج للمواد المختلفة على سور المدرسة الداخلي، مشيرة إلى أن كل مدرس اقترح رسم بعض الدروس الهامة الخاصة بالمنهج الذي يقوم بتدريسه.

وطالبت شيماء سعيد تطبيق هذه المبادرة في كل مدارس محافظة أسوان.

وفازت المعلمة شيماء بالمركز الثاني في مسابقة أفضل معلم على مستوى الجمهورية 2017، ما أهلها للمشاركة في مسابقة أفضل معلم على مستوى العالم، والتي ستقام بدبي مارس المقبل.

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