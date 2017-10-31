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وصول وسفر 1548 راكبًا لميناء سفاجا

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 1548 راكبًا لميناء سفاجا

10:37 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

وصول وسفر 1548 راكبًا لميناء سفاجا

ميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات، السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي، ويجري تفريغها وضخها في خطوط الإمداد لمستودعات البوتاجاز.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 1096 راكبًا وتداول 418 شاحنة.

وقال يوسف: إن الميناء يستعد لاستقبال ثلاث سفن اليوم وهي: أمانة والحرية والنوى إكسبريس، وعلى متنهم 245 راكبًا و60 شاحنة وسيارات، بينما تغادر السفينتان عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 205 ركاب و84 شاحنة بضائع و22 سيارة.

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