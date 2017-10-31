إطلاق استثمارات الشركات المبتكرة بـ"يوم ألمانيا" في مكتبة الإسكندرية الخميس

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تستضيف مكتبة الإسكندرية، بعد غد الخميس، فعاليات مؤتمر "يوم ألمانيا في مصر"، الذي تنظمه السفارة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة "أليكس أنجلز" للاستثمار وريادة الأعمال، ويشارك فيه عدد من المسئولين بالمؤسسات الألمانية العاملة بمصر، إلى جانب ممثلي الجهات الريادية والداعمة والمستثمرين ورواد الأعمال.

وقالت المدير التنفيذي لـ"أليكس إنجلز" للاستثمار وريادة الأعمال علياء صالح، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر إطلاق أولى استثمارات "أليكس أنجلز" في الشركات المبتكرة والناشئة في مصر، والهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع أصحاب الأفكار المبادرين ورواد الأعمال.

وأضافت صالح، أن هذا الحدث يأتي في إطار دعم الابتكار والإبداع ومساندة أصحاب الشركات الناشئة ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم، وتحويل ابتكاراتهم لمشاريع ناجحة تسهم في حركة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد في مصر وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضحت أن اللقاء سيشمل كذلك الإعلان عن الشركات الحائزة على فرص الاستثمار، والتي ينتظرها فرص هائلة من الشراكات والحصول على الدعم الفني والتوجيه على يد خبراء كل في تخصصه.