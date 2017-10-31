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القبض على صاحب محل ذهب بحيازته عملات أجنبية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على صاحب محل ذهب بحيازته عملات أجنبية في سوهاج

10:20 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

القبض على صاحب محل ذهب بحيازته عملات أجنبية في سوهاج

تعبيرية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب محل ذهب بمركز أخميم بحيازته 16 ألف و700 ريال سعودي، وألف ريال قطري، و50 يورو.

وتبين من التحريات قيام "ن. أ" بتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وإعادة بيعها للتجار والمستوردين من الخارج مرة أخرى بأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقانون.

وأخطر مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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