القبض على صاحب محل ذهب بحيازته عملات أجنبية في سوهاج
القبض على صاحب محل ذهب بحيازته عملات أجنبية في سوهاج
10:20 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
تعبيرية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب محل ذهب بمركز أخميم بحيازته 16 ألف و700 ريال سعودي، وألف ريال قطري، و50 يورو.
وتبين من التحريات قيام "ن. أ" بتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وإعادة بيعها للتجار والمستوردين من الخارج مرة أخرى بأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقانون.
وأخطر مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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