مستشار رئيس إقليم كتالونيا المقال يهدد بـ"تدويل" أزمة الانفصال

بروكسل- (أ ش أ):

هدد اليكس ساري كامارجو مستشار رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بويجديمونت بـ"تدويل" الاستخدام المثير للجدل للمادة 155 من الدستور الأسبانى، والتي تسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

ونقلت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء عن بول بيكايرت محامي بويجديمونت في بلجيكا قوله "إن موكله يخطط لعقد مؤتمر صحفى في وقت لاحق اليوم، وأنه يتمتع بمعنويات مرتفعة مدفوعة بالدعم القوي الذى يحظى به من مؤيديه في كتالونيا".

وأوضح أن موكله ليس في بلجيكا لطلب اللجوء، ونما فقط لإعداد رد قانوني لأي تحركات تقوم بها مدريد.

وكان المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل مازا قد أعلن عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد بويجديمونت والسياسيين المسئولين عن إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا الجمعة الماضية، حيث سيتم التحقيق معهم بتهم التمرد وإشاعة الفتنة واختلاس الأموال العامة، فضلا عن تهم جنائية أخرى ذات صلة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي كان قد أعلن حل حكومة إقليم كتالونيا وفرض الحكم المباشر عليها وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم بموجب المادة 155 من الدستور الإسباني، وذلك بعد ساعات من تصويت البرلمان الكتالوني لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.