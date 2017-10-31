أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لقاء بين رئيسي وفدي روسيا وإيران يسبق جولة مفاوضات أستانا السابعة حول سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لقاء بين رئيسي وفدي وإيران يسبق جولة مفاوضات أستانا السابعة حول سوريا

10:32 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

لقاء بين رئيسي وفدي روسيا وإيران يسبق جولة مفاوضات أستانا السابعة حول سوريا

مبعوث الرئيس الروسي الكسندر لافرينتيف

استانا- (أ ش أ):

التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية السورية الكسندر لافرينتيف اليوم مع نائب وزير خارجية إيران حسين أنصاري، وناقشا بعض القضايا التي تتعلق بمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية قبيل انطلاقها بمشاركة الوفود كافة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تعقد اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهرا (بتوقيت موسكو) جلسة عامة للمشاركين في إطار الجولة السابعة من المفاوضات حول التسوية السورية بوجود وفود الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) وممثلين عن السورية والمعارضة المسلحة، فضلا عن مشاركة وفود للأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن.

كانت الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا أثمرت عن اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد في محافظة إدلب كجزءٍ من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات.

هذا المحتوى من

cecd84ef7d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة: إيصال مساعدات إنسانية لأكثر من 66 ألف نازح بدارفور

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • إيران: روحاني رفض لقاء مع خلال اجتماعات الأمم المتحدة

    أخبار

  • خبراء دوليون: يجب التعاون في مجال المياه من أجل السلم العالمي

    أخبار

إعلان

aa4b333e48.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية

روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية

روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط

روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط

روسيا لا تستبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

روسيا لا تستبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

الجربا يرحب بفكرة عقد مؤتمر وطني للأطراف السورية في روسيا

الجربا يرحب بفكرة عقد مؤتمر وطني للأطراف السورية في روسيا