لقاء بين رئيسي وفدي روسيا وإيران يسبق جولة مفاوضات أستانا السابعة حول سوريا

استانا- (أ ش أ):

التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية السورية الكسندر لافرينتيف اليوم مع نائب وزير خارجية إيران حسين أنصاري، وناقشا بعض القضايا التي تتعلق بمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية قبيل انطلاقها بمشاركة الوفود كافة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تعقد اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهرا (بتوقيت موسكو) جلسة عامة للمشاركين في إطار الجولة السابعة من المفاوضات حول التسوية السورية بوجود وفود الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) وممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، فضلا عن مشاركة وفود للأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن.

كانت الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا أثمرت عن اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد في محافظة إدلب كجزءٍ من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات.