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لندن تحاكم رجلا وامرأة خططا لهجوم إرهابي بعد تعارفهما عبر الإنترنت

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مصراوي Masrawy

لندن تحاكم رجلا وامرأة خططا لهجوم إرهابي بعد تعارفهما عبر الإنترنت

10:28 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

لندن تحاكم رجلا وامرأة خططا لهجوم إرهابي بعد تعارفهما عبر الإنترنت

الشرطة تطوق محيط منزل في نيوبورت بجنوب ويلز في 20

لندن - (أ ف ب):

أعلنت السلطات البريطانية أن رجلا وامرأة تعارفا عبر موقع إلكتروني للتعارف بين المسلمين مثُلا أمام محكمة في لندن الإثنين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وبحسب النيابة العامة فإن منير محمد (36 عاما) تعرّف على الصيدلانية رويدا الحسن (33 عاما) عبر موقع "سنجل مسلم دوت كوم" (ومعناه بالانكليزية مسلم أعزب) حيث وضعت إعلانا تبدي فيه رغبتها بالتعرف إلى رجل "بسيط، بسيط جدا، ونزيه، ومستقيم، ويخاف الله قبل أي شيء آخر".

وقالت المدعية العامة آن وايت إن المتهمين مثُلا الاثنين أمام محكمة اولد بايلي في العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن "هذه القضية تجسد العصر الذي نعيش فيه وتظهر كيف أن التحضير لأفعال إرهابية سهل نسبيا بفضل الإنترنت".

وبحسب اللائحة الاتهامية فإن "منير محمد كان مصمما على تنفيذ اعتداء ذئب منفرد، ورويدا الحسن كانت على علم بضلوعها في هذا المخطط".

وأضافت المدعية العامة أنه بصفتها صيدلانية فإن "رويدا الحسن كانت تتمتع بمعرفة مهنية بالمواد الكيميائية" وقد "ساعدت محمد من خلال تزويده بمعلومات عن المكوّنات اللازمة لصنع قنبلة وكيفية الحصول عليها وساعدته في أبحاثه".

واعتقل محمد في ديسمبر 2016 وعُثر بحوزته على اثنين أو ثلاثة من المكونات اللازمة لصنع قنبلة بيروكسيد الاسيتون التي غالبا ما يستخدمها تنظيم داعش في هجماته.

كما عثر المحققون بحوزة محمد على كتيّبات تشرح طريقة صنع المتفجرات، وكيفية صنع صواعق تفجير بواسطة هواتف نقالة، إضافة إلى مادة الريسين الشديدة السمية التي تستخرج من بزور نبات الخروع.

وبحسب المدعية العامة فإن محمد كان على اتصال عبر فيسبوك برجل كان يظنه قياديا في تنظيم داعش وأعرب له طواعية عن رغبته بالحصول على "عمل جديد في المملكة المتحدة" أي تنفيذ اعتداء.

وبايع محمد تنظيم داعش في أغسطس 2016، بحسب المصدر نفسه.

 

هذا المحتوى من

AFP

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