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الزراعة: الأردن ترفع حظر استيراد البطاطس المصرية

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الزراعة: الأردن ترفع حظر استيراد البطاطس المصرية الزراعة: الأردن ترفع حظر استيراد البطاطس المصرية

التحرير

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أعلن عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، عن موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على رفع الحظر المفروض على استيراد بطاطس المائدة المصرية.

وقال البنا، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي تكليلا للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري، للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج وفتح أسواق جديدة لمصر بالدول المختلفة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجانب الأردني على أن يتم الاستيراد من المناطق الخالية من مرض العفن البني والمعتمدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن إرفاق نتيجة الفحص المعملي وشهادة تحليل العينات المعتمدة من مع الشحنة، والتي تثبت خلو الشحنة من بكتريا العفن البني.

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واتخذت المملكة الأردنية الهاشمية، قرارا بتعليق استيراد البطاطس المصرية، خلال يونيو 2016، حتى نجحت مفاوضات وزارة الزراعة المصرية معها لإلغاء هذا القرار.

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت الأسبوع قبل الماضي موافقة دول: الإمارات، الكويت، والبحرين، على رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة.

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التحرير

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