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إصابة 11 عاملا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

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مصراوي Masrawy

إصابة 11 عاملا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

10:16 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

إصابة 11 عاملا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 11 من العاملين بمصنع "سامسونج" بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، ونقلوا لمستشفى الواسطى المركزى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 من العاملين بمصنع "ساموسنج" داخل المنطقة، ما أسفر عن إصابتهم.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي كلًا من "زراع مصطفى عبدالغني" 40 عامًا، مقيم بقرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز، مصابًا اشتباه كسر بالحوض، و"سعداوى سيد مصطفى" 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، و"أحمد خميس جابر" 25 عامًا، مصابًا بكدمات بالضلوع والركبة، و"عوض مسعود شريف" 22 عامًا، مصابًا بكدمات في الضلوع، و"وفاء عاشور محمد" 27 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر.

كما أصيب "محمود جمال زايد" 32 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالضلوع، و"جمال مصطفى عوض الله" 32 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، و"عادل إبراهيم خليل" 39 عامًا، مصابًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"رجب عبدالعظيم إسماعيل" 39 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، و"محمود عياد محمود" 22 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وجمعهم مقيمون بكوم أبو راضي التابعة لدائرة المركز، بالإضافة إلى "محمد أحمد حامد" 25 عامًا، ومقيم بقرية ونا القس التابعة لدائرة المركز، مصابًا بكدمات وسحجات في الجسم.

وتم تقديم الإسعافات الإولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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