سلاح الجو بالجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية
سلاح الجو بالجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية
10:18 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
سلاح الجو الإيراني
طهران - (د ب أ):
بدأ سلاح الجو التابع للجيش الإيراني صباح اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية بمشاركة جميع قواعده.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن المناورات تهدف إلى التدريب "على ضرب الأهداف البعيدة".
وصرح المسؤول العسكري العميد طيار مسعود روزخوش أمس بأن المناورات التي تحمل عنوان "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية" ستجرى باستخدام مختلف أنواع المقاتلات ومنظومات القتال الجوي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إن المناورات ستشمل طائرات قاذفة استراتيجية من طراز سوخوي 24، وكذلك مقاتلات إف 4 وإف 5 وميج 29 وإف 14، وطائرات تزود بالوقود وطائرات نقل وإسناد، وطائرات مسيرة مزودة بصواريخ دقيقة وقنابل ذكية ذات مدى بعيد.
وأضاف أنه "سيتم في هذه المناورات عرض المنظومات والمعدات الحربية المصنعة محليا، والتي تم تطويرها في المراكز الجامعية والصناعية في البلاد".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القوة الجوية بالجيش الإيراني تبدأ غدا تدريبا على "ضرب الأهداف البعيدة"
-
قائد الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والإرهابيين
-
حول العالم في 24 ساعة
-
بدء مناوات عسكرية مشتركة بين روسيا وباكستان
إعلان
إعلان