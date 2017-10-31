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سلاح الجو بالجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية

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مصراوي Masrawy

سلاح الجو بالجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية

10:18 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

سلاح الجو بالجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية

سلاح الجو الإيراني

طهران - (د ب أ):

بدأ سلاح الجو التابع للجيش الإيراني صباح اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية بمشاركة جميع قواعده.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن المناورات تهدف إلى التدريب "على ضرب الأهداف البعيدة".

وصرح المسؤول العسكري العميد طيار مسعود روزخوش أمس بأن المناورات التي تحمل عنوان "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية" ستجرى باستخدام مختلف أنواع المقاتلات ومنظومات القتال الجوي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إن المناورات ستشمل طائرات قاذفة استراتيجية من طراز سوخوي 24، وكذلك مقاتلات إف 4 وإف 5 وميج 29 وإف 14، وطائرات تزود بالوقود وطائرات نقل وإسناد، وطائرات مسيرة مزودة بصواريخ دقيقة وقنابل ذكية ذات مدى بعيد.

وأضاف أنه "سيتم في هذه المناورات عرض المنظومات والمعدات الحربية المصنعة محليا، والتي تم تطويرها في المراكز الجامعية والصناعية في البلاد".

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