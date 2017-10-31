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"صحة الفيوم": عجز كبير في أعداد الأطباء

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مصراوي Masrawy

"صحة الفيوم": عجز كبير في أعداد الأطباء

10:10 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

قالت الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، إن هناك عجزًا كبيرًا في أعداد الأطباء بجميع التخصصات، وخاصة الأسنان والباطنة، في الوحدات الصحية بقرى مراكز إطسا، وأبشواي، وطامية.

وأضافت هاشم، أن وزارة الصحة أرسلت هذا العام حوالي 110 أطباء يعملون بنظام التكليف، وهناك 65 من هؤلاء الأطباء قاموا بتعديل تكليف، و45 طبيبًا آخرين التحقوا بالخدمة العسكرية، وتبقى 5 أطباء فقط لمواجعة العجز في أطباء الوحدات الصحية، الذي يزيد عن 200 طبيب.

وأوضحت أنه يتم مواجهة العجز بندب بعض أطباء المستشفيات العامة والمركزية، للعمل بالوحدات الصحية على مدار أيام الأسبوع.

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