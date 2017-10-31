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اشتهرت بتقليد الفنانين وهذا سبب خلافها مع «دينا».. 10 معلومات عن ميس حمدان

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فنانة شاملة، تغني وتمثل وتقلد وترقص وتقدم البرامج، تخصصت في الكوميديا رغم ملابسها الجريئة التي لا تتلاءم مع طبيعة الفنانة الكوميدية، اتهمها الجمهور بـ(التصنّع) والمبالغة في الأداء لجذب الأنظار، لكنها تؤكد عكس ذلك، وتقول إنها شابة تحب الحياة وتحب الناس وتتفاعل معهم باستمرار فتبدو هكذا (متصطنعة) للبعض.

10 معلومات يرصدها لكم "التحرير - لايف" عن الفنانة الأردنية ميس حمدان في التقرير التالي:

1- ولدت ميس عبد الجبار حمدان سليم في يوم 31 أكتوبر من عام 1982 بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2- أردنية الأصل، لأب أردني ذو أصول فلسطينية، وأم لبنانية، ولديها 4 أشقاء.

3- اعترفت في حوار تليفزيوني مع الإعلامية (حليمة بولند) على قناة المحور، بأنها كانت طفلة (مسترجلة) تقلد الأولاد في ملابسهم وطريقة مشيتهم، مضيفة أنها كانت قبيحة في مظهرها، وغير جاذبة للجنس الآخر، على عكس أختها (مي) 
التي وصفتها بـ(الصايعة) لأنها كانت متعددة العلاقات مع الشباب.

4- تتنافس مع شقيقتها مي سليم (الاسم الفني) في مجالي الغناء والتمثيل، ومؤخرًا انضمت لهما (دانا)، وظهر الثلاثي معًا لأول مرة في حلقة من برنامج (الحياة حلوة) مع الفنانة رزان مغربي على قناة الحياة.

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5- انتقلت مع أسرتها إلى وحصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.

6- قدمتها لأول مرة قناة (ام بي سي) في برنامج كوميدي استعراضي غنائي بعنوان (سي بي ام)، في عام 2003، واشتهرت خلاله بتقليد مشاهير الفن في الوطن العربي.

7- ظهرت في عدد من أغاني الفيديو كليب مع كبار الفنانين العرب أمثال "سميرة سعيد"، و"وليد توفيق".

8- شاركت في أول فيلم سعودي باسم (كيف الحال) عام 2006، ثم ظهرت في مجموعة متنوعة من الأعمال المصرية، كان أهمها في تلك الفترة فيلم (عمر وسلمى) عام 2007، الذي حقق نجاحًا باهرًا ساهم في فتح أبواب النجومية لجميع الشباب الصاعدين المشاركين به.

9- اتجهت إلى الغناء في عام 2008، وقدمت عددًا من الأعمال الغنائية منها (بحب اللي يحبك) و(مسكتلوش)، بالإضافة إلى عدد من الدويتوهات مع شقيقتها (مي سليم). 

10- اعترفت في برنامج (سمر والرجال ولكن) أن تقليدها للفنانين تسبب لها في حدوث مشاكل معهم، وعلى رأسهم الراقصة دينا، التي عاتبتها خلال التقائهما في مناسبة عامة، لكن (حمدان) اعتذرت لها وأكدت أنه الأمر مجرد (هزار).

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