اشتهرت بتقليد الفنانين وهذا سبب خلافها مع «دينا».. 10 معلومات عن ميس حمدان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

فنانة شاملة، تغني وتمثل وتقلد وترقص وتقدم البرامج، تخصصت في الكوميديا رغم ملابسها الجريئة التي لا تتلاءم مع طبيعة الفنانة الكوميدية، اتهمها الجمهور بـ(التصنّع) والمبالغة في الأداء لجذب الأنظار، لكنها تؤكد عكس ذلك، وتقول إنها شابة تحب الحياة وتحب الناس وتتفاعل معهم باستمرار فتبدو هكذا (متصطنعة) للبعض.

10 معلومات يرصدها لكم "التحرير - لايف" عن الفنانة الأردنية ميس حمدان في التقرير التالي:

1- ولدت ميس عبد الجبار حمدان سليم في يوم 31 أكتوبر من عام 1982 بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2- أردنية الأصل، لأب أردني ذو أصول فلسطينية، وأم لبنانية، ولديها 4 أشقاء.

3- اعترفت في حوار تليفزيوني مع الإعلامية (حليمة بولند) على قناة المحور، بأنها كانت طفلة (مسترجلة) تقلد الأولاد في ملابسهم وطريقة مشيتهم، مضيفة أنها كانت قبيحة في مظهرها، وغير جاذبة للجنس الآخر، على عكس أختها (مي)

التي وصفتها بـ(الصايعة) لأنها كانت متعددة العلاقات مع الشباب.

4- تتنافس مع شقيقتها مي سليم (الاسم الفني) في مجالي الغناء والتمثيل، ومؤخرًا انضمت لهما (دانا)، وظهر الثلاثي معًا لأول مرة في حلقة من برنامج (الحياة حلوة) مع الفنانة رزان مغربي على قناة الحياة.

شاهد أيضا فنانات طلبن الزواج من نصفهن الآخر.. إحداهن «هتجوزك النهارده» وأخرى «عجبني» «الديفا مبتحبناش».. فتاة تعبر عن دهشتها من رؤية الفنانات أصغر سنًا فنانات أثرن الجدل حول «السبكي».. اتهموه بـ«التحرش» وطلب صور «غير لائقة» 7 فنانات تعرضن للانتقاد بعد الزواج.. إحداهن لكبر سنها وأخرى لتعدد زيجاتها قصص الفنانات مع «القبلات».. إحداهن تزوجت بسببها وأخرى طلقها زوجها 7 فنانات أجبرن على الاعتزال.. إحداهن خجلت منها ابنتها وأخرى هددها زوجها

5- انتقلت مع أسرتها إلى مصر وحصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.

6- قدمتها لأول مرة قناة (ام بي سي) في برنامج كوميدي استعراضي غنائي بعنوان (سي بي ام)، في عام 2003، واشتهرت خلاله بتقليد مشاهير الفن في الوطن العربي.

7- ظهرت في عدد من أغاني الفيديو كليب مع كبار الفنانين العرب أمثال "سميرة سعيد"، و"وليد توفيق".

8- شاركت في أول فيلم سعودي باسم (كيف الحال) عام 2006، ثم ظهرت في مجموعة متنوعة من الأعمال المصرية، كان أهمها في تلك الفترة فيلم (عمر وسلمى) عام 2007، الذي حقق نجاحًا باهرًا ساهم في فتح أبواب النجومية لجميع الشباب الصاعدين المشاركين به.

9- اتجهت إلى الغناء في عام 2008، وقدمت عددًا من الأعمال الغنائية منها (بحب اللي يحبك) و(مسكتلوش)، بالإضافة إلى عدد من الدويتوهات مع شقيقتها (مي سليم).

10- اعترفت في برنامج (سمر والرجال ولكن) أن تقليدها للفنانين تسبب لها في حدوث مشاكل معهم، وعلى رأسهم الراقصة دينا، التي عاتبتها خلال التقائهما في مناسبة عامة، لكن (حمدان) اعتذرت لها وأكدت أنه الأمر مجرد (هزار).