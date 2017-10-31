11 فنانًا انتقدوا «الأسطورة».. أحدهم: «مغرور» وأخرى: «كان متدينا وتغير»

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اكتسب الفنان محمد رمضان في السنوات الأخيرة شهرة واسعة بعدد من أعماله التي حقق كثير منها نجاحًا كبيرًا، ورغم تلك الشهرة؛ فإن رمضان لم يسلم كغيره من الفنانين من الانتقاد والسخرية لمواقف متعددة.

ويرصد موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين انتقدوا الأسطورة "محمد رمضان" وأعماله، ومن بينهم..

1- هشام سليم

كان آخر الفنانين الذين علقوا على تباهي الفنان "محمد رمضان" بثروته، حيث أثار جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة بامتلاكه طائرة خاصة وسيارات فارهة، وعلق هشام سليم على الأمر أمس الإثنين، أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية "cbc"، قائلًا: "انبسط لنفسك ومش ضروري توري الناس، خاف من العين وداري على شمعتك"، موضحًا أن ما يفعله "رمضان" شيء طبيعي لأنه نشأ في أسرة بسيطة، وأكد أنه لن يفعل هذا الشيء لأنه "يختلف عنه في المستوى الاجتماعي"، على حد قوله.

2- عمرو مصطفى

مرات كثيرة هاجم فيها المطرب عمرو مصطفى الفنان محمد رمضان، ففى أغسطس عام 2014، نشر مصطفى عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة للفنان محمد رمضان بصحبة الفنان سعد الصغير وأوكا وأورتيجا، ومعها صورة أخرى للفنان الراحل عمر الشريف رشدي أباظة، وعلّق عليها: "تطور الفن مربوط بالناس وأشكالهم وذوقهم ورقيهم".

وردّ رمضان على عمرو مصطفى؛ قائلًا: "شكرًا للملحن العظيم عمرو مصطفى كلك ذوق، وبرده أنا واحد من اللي بيسمعوك".

3- يوسف شعبان

في تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، قال الفنان يوسف شعبان: "كيف يصبح محمد رمضان فتى مصر الأول؟ على أي أساس؟"، وأضاف: "كل الموجودين حاليا ظواهر مؤقتة، لأنهم بلا أساس يتكئون عليه، فجيلى تسلم الراية ممن قبلنا، وسار على الطريق الذى مهدوه لنا، ولكن الجيل الحالي ماشيين على إيه؟ هؤلاء يحتاجون لثورة تصحيح نابعة من أنفسهم".

4- بيومي فؤاد

انتقد الفنان بيومي فؤاد مسلسل "الأسطورة"، الذي قدّمه رمضان في الموسم الرمضاني للعام الماضي، وقال بيومي أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "عيش صباحك" عبر راديو "نجوم إف إم": "لم يعجبني مسلسل الأسطورة، وأؤيد جميع الآراء التي انتقدت العمل بسبب شخصية البلطجي، محمد رمضان فنان ممتاز ولديه قدرات تمثيلية عالية وموهبة رائعة، لذا يجب عليه التخلي عن أدوار البلطجة والتي تحمل العداء والبغضاء للمجتمع".

وأضاف: "محمد رمضان وعد جماهيره فيما قبل بأنه لن يقدم مثل هذه الأدوار مرة أخرى، مبديًا ندمه على ما قدمه في السابق، فماكانش العشم يا رمضان ترجع تعمل كده تاني".

ورد الفنان محمد رمضان على انتقادات بيومي فؤاد بحدة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلًا: "ما شاء الله.. وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! ده إنت تمسك القلم بقى وتشتغل ناقد (بصوت رفاعي الدسوقي)".

5- عزت أبو عوف

نصيحة أكثر منها انتقاد وجهها الفنان عزت أبو عوف للأسطورة أكثر من مرة، ففي تصريحات صحفية سابقة، قال عوف: "أفضل ممثل على الساحة الآن وله شعبية كبيرة هو محمد رمضان، وهذا الأمر واضح جدًّا ولكن ألوم عليه نوعية الأعمال التي يقدمها، فقد أصبح البطل في كل أعماله تاجر مخدرات أو تاجر سلاح أو قاتلا.. الفنان يجب أن يقدم أعمالا تعود بالفائدة على المجتمع.. الفنان الصح هو الذي يدعم الأفكار الإيجابية بأعمال فنية تحمل في محتواها رسائل جادة ومحترمة".

ووجه نقدًا أكثر شدة أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "100 سؤال"، مع الإعلامية "راغدة شلهوب" عبر قناة "الحياة"، قائلًا: "محمد رمضان ممثل جيد، وبيفكرني بالراحل أحمد زكي، عنده قماشة واسعة وممتازة، لكن أدوار المطاوي وأقلع ملط ده مقدرش أخلي حفيدتي تشوفه".

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6- رجاء حسين

أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "قصر الكلام" على قناة "النهار وان"، في أغسطس من العام الماضي، صرّحت الفنانة القديرة رجاء حسين بأنه "علّم الشعب البلطجة"، وصرحت بأنه عندما شاركها في بطولة مسلسل "تعالى نحلم ببكرة" كان شابًّا متدينًا يؤدي الصلاة في أوقاتها، ولكنه تغير الآن.

7- نيرمين الفقي

في أغسطس من العام الماضي، صرّح الفنان محمد رمضان بأنه يرى نفسه "رقم واحد" في السينما والدراما، ولكن نيرمين الفقي انتقدت ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، قائلة: "واحد عمل مسلسل ونجح بالصدفة قالك أنا رقم واحد.. النجاح مش بعدد المشاهدة للعمل.. النجاح الحقيقي بقيمة العمل اللي بتقدمه وهيفضل عايش في ذاكرة المشاهد لحد إمتى؟!.. محدش بيقول على نفسه رقم واحد وإلا هيكون غرور.. سيب الجمهور هو اللي يحكم عليك".

8- فيفي عبده

أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، في سبتمبر من العام الماضي، صرّحت الفنانة فيفي عبده: "محمد رمضان إنسان مجتهد وربنا بيدي المجتهد والناس بتحبه وقدوة للشباب ولازم يغير من نفسه ويعمل أدوار تفيد الشباب"، ولكنها علّقت على نشره صور سياراته عبر "فيسبوك"، قائلة: "لكل مجتهد نصيب بس ماينفعش يستفز الناس بالعربيات.. الفنانين كلهم عندهم عربيات بس مبيعملوش كده".

9- سمية الخشاب

هاجمت الفنانة سمية الخشاب الأسطورة في ديسمبر عام 2015 عندما انتقد غياب الكثير من الفنانين عن حفل تكريم قناة "نايل دراما" وقطاع قنوات النيل المتخصصة للنجوم، وردّت "الخشاب" قائلة في تصريحات صحفية سابقة: "لا يجوز لمحمد رمضان أن يطلق أحكامه قبل معرفته لظروف زملائه، وكان من الضروري ألا يتسرع في التحدث عن غيره قبل أن يفكر جيدًا فيما يقوله".

وأضافت: "نحن نحب ونحترم تليفزيون بلدنا، وياما اتكرمنا وحضرنا حفلات التكريم، فمش ناقصة مزايدات من حد"، ومن ناحيته ردّ رمضان بأنه لم يخص اسم أحد بالذكر.

10- هالة فاخر

رغم أنها كانت مؤيدة له في البداية؛ فإن موقفها تغير في الفترة الأخيرة بعد مقتل طفلين بخرطوش تأثرًا بفيلم "عبده موتة" للفنان محمد رمضان، موضحة أن أفلامه "تعلم الأطفال العنف"، وقالت: "مع احترامي لمحمد رمضان، وهو شاب محترم لكن لما يعمل فيلم زي كده أكيد الشباب عايزين يقلدوه ويبقوا زيه، لكن هو حقيقي طيب ومفيش صلاة بتفوته، كل اللي بيعمله تمثيل، وبقول للأهالي خلو بالكم من أولادكم واتكلموا معاهم، لأن حتى المدارس مش آمنة".

11- هاني شاكر

هجوم عنيف شنّه الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين ضد محمد رمضان، بسبب مشاهد العنف التي ظهرت في مسلسله الأسطورة، وقال شاكر في تصريحات صحفية سابقة: "الذي يظهر الرجل المصري وهو يرتدى قميص النوم لا يجوز أن يكون مصريا، وللأسف كلنا شاهدنا المشهد يتكرر في إحدى المدن المصرية".

وأضاف: "أن ما يحدث في الدراما أنها فتحت الباب لكل شخص لكي يأخذ حقه بذراعه وهو أمر يجب ألا يحدث في مصر، وللأسف نفس الشخص الذي يقدم هذا النوع من الدراما "قميص النوم" والبلطجة والقتل هو نفس البطل الهمام الذي حرق والده في مسلسل العام الماضي".