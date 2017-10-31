بالفيديو..كيفية تقوية العضلات وبناء "الفورمة" في المنزل؟

كتبت -بسمة مشالي:

يهتم الكثير من الشباب باللياقة البدنية لشد الجسم وتقوية العضلات، والحصول على جسد صحي ومثالي.

وأوضح "عمر الجبلي" بطل الجمهورية في رياضة الـ" workout" لـ"مصراوي" أن هناك مفهوم خطأ عند معظم الناس أن الجيم هو الوسيلة الوحيده لبناء جسم مثالي" فورمة".

وقال "الجبلي" إن بديل الجيم والرياضة في المنزل تكون ممتعة وغير مكلفة.

وأوضح" بطل الجمهورية" أن التمرينات المستخدمة لبناء" الفورمة" في المنزل هي العقلة والمتوازي، والضغط بأشكال ونسب مختلفة لتشكيل وبناء عضلات الجسم.

وأكد" عمر" على ضرورة القيام بتمرينات التسخين"warm up" قبل البدأ مباشرًا، وإتباع الأداء الصحيح للتمرينات، لتلاشي أي أخطاء أو إصابات.

وأوضح كيفية تقوية العضلات وبناء "الفورمة"، في هذا الفيديو: