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للمحجبات.. كيف تنسقين "السكارف الصوف" مع ملابسك

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مصراوي Masrawy

للمحجبات.. كيف تنسقين "السكارف الصوف" مع ملابسك

10:00 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

الجمعة .. بدء فعاليات مهرجان الزفاف Cairo Wedding Festival

الألبوم التالى

الجمعة .. بدء فعاليات مهرجان الزفاف Cairo Wedding Festival

كتبت- هاجر حاتم:

تجد بعض الفتيات المحجبات صعوبة في ارتداء السكارف أو "الكوفية" الشتوي، لأنها تتعارض مع بعض "لفات" الحجاب، لهذا نستعرض لك في هذا الألبوم أكثر من طريقة لارتداء "السكارف" مع باقي ملابسك، من موقع pinterest.

- حاولي ارتداء الحجاب ذو الخامات الخفيفة، إذ يكون الوشاح دائمًا بخامة الصوف الثقيلة.

- يفضل لفة الحجاب كله أو تركب جانب واحد منه، حتى تظهر الكوفيه بشكل أفضل.

- لا تختاري الحجاب والسكارف بنفس الألوان والنقوشات، واعتمدي أكثر على الألوان الحيادية.

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