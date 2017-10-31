يسكنها 6.5 مليون نسمة.. أبرز 10 معلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة

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نشرت وزارة التخطيط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من أبرز المعلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع على بعد 45 كيلومتر من محافظة القاهرة، ومقامة على مساحة تبلغ نحو 170 ألف فدان.

وتتضمن العاصمة الجديدة، مدينة للمعرفة، وأخرى رياضية، وثالثة للمال والأعمال، بالإضافة إلى الحي السكني، وآخر حكومى، ومطار العاصمة الدولي، إلى جانب المدينة الطبية.

وفيما يلى أبرز المعلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة:

- تضم نحو 20 حيًا سكنيًا يستوعب 6.5 مليون نسمة.

-40% من الطرق مخصصة للمشاة.

-تحتوى على أطول برج فى إفريقيا بارتفاع 345 متر.

-سيتم ربط العاصمة بالقطار الكهربائى مع كافة المناطق الحيوية فى مصر.

-إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية بقوة 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 92%.

-تقام الحديقة المركزية على مساحة 700 فدان، ما يعادل نحو 25 الف كيلو متر.

-تم الإنتهاء من مطار العاصمة الدولى بمساحة 2800 فدان.

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-يتضمن الحى الحكومى 34 مبنى مخصص لنحو 29 وزارة.

-يتضمن الحى الحكومى مبنى مخصص لمجلس النواب، الى جانب مبنى اخر لمجلس الوزراء.

-تحتوى العاصمة الإدارية الجديدة ايضا على مسجد وكنيسة.