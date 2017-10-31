تخصيص 500 متر لإنشاء محطة صرف صحي بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص 500 متر مربع أملاك دولة ناحية قرية شطورة بمركز طهطا، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وأضاف عبدالمنعم، حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، وتوفير خدمة الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

مشيرًا إلى أننا نسعى دائمًا لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين وتساعد على إرساء قواعد التنمية المستدامة بالمحافظة، وتدعم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.