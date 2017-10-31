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ضبط 16 طن مخلل مجهول المصدر في الفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط 16 طن مخلل مجهول المصدر في الفيوم

09:33 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ضبط 16 طن مخلل مجهول المصدر في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت مباحث بالفيوم، اليوم الثلاثاء، مصنع مخلل غير مرخص في مدينة سنورس.

ووردت معلومات للواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تفيد بقيام "ح. د. ع" 40 عامًا، مقيم بمدينة سنورس بإدارة مصنع لتصنيع المخلل دون الحصول على تراخيص من الأجهزة الحكومية.

وفي حملة قادها العقيد محمد إلهامي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، تحت إشراف العميد هيثم عطا، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، حيث تم ضبط 16 طن و200 كيلو مخلل مجهول المصدر، وبدون بيانات تجارية، كما ضبط أدوات التصنيع، وهى عبارة عن 2 ماكينة تقطيع، و3 منشار تصنيع، و300 استيكر، و2 ميزان حساس.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت نيابة سنورس والتي تتولى التحقيق.

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