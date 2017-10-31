صندوق النقد الدولي يدعم خطة السعودية لإنشاء مشروع "نيوم"
صندوق النقد الدولي يدعم خطة السعودية لإنشاء مشروع "نيوم"
09:54 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
صندوق النقد الدولي
واشنطن - (أ ش أ)
أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لخطة سعودية طموحة لإنشاء منطقة تجارية وصناعية "نيوم" بقيمة 500 مليار دولار تمتد عبر الأردن ومصر.
ونقلت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية عن مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله إن خطة إنشاء المنطقة التي تعرف باسم "نيوم" قد تحفز التجارة وتتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أنها مؤشر لعودة تعاون إقليمي أكبر .
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أطلق مشروع "نيوم " ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت 2500 شخصية من 60 دولة بالعاصمة الرياض الأسبوع الماضي.
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