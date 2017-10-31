شوقي: ما نشر عن النظام التعليمي الجديد ليس كاملا.. ونعاني الشائعات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صرح طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن ما نشر بشأن تغيير نظام التقييم المعتمد علي امتحان قومي موحد (الثانوية العامة)، واستبداله بنظام آخر أكثر دقة يقيس المهارات الحقيقية ومخرجات التعلم عبر 3 سنوات بشكل تراكمي لكي يتم التخلص من الدروس الخصوصية، غير كامل، مؤكدا أنه من الخطأ نشره في هذا التوقيت.

وقال شوقي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعاني من الحجم الهائل من الشائعات والتشكيك والجدل والتوقعات المبنية على خبرات سلبية قديمة، والاستدراج لقضايا جانبية وأحيانا شخصية لا تصيب الأهداف الكبري أمامنا.

وتابع: "نحن فعلا نعاني وسط هذا الجو المشحون من النقد اللاذع والمهين أحيانا، بينما نحن لم نسئ لأحد على الإطلاق ونتعامل بأقصي درجات الشفافية، ولذلك أرجو أن نثق معا في الهدف ونتعاون لإنجاحه سويا"، مؤكدا أنه منذ توليه حقيبة الوزارة، وهو ليس راضيا عن مخرجات النظام التعليمي الحالي، مشددا على أن مصر جديرة وأولادها بما هو أفضل.

شاهد أيضا

وأشار وزير التعليم إلى أنه لم يضع وقتا في تجميل الوضع أو الإدعاء بأن كل شيء جميل، إذ رصد المشكلات كلها سواء الخاصة بالمعلمين، القيادات، المكافآت، المدارس الخاصة والدولية، الكثافات الطلابية، عجز المعلمين في بعض الأماكن، وخلافه، موضحا أنه بعد رصد المشكلات قرر الشروع في إيجاد حلول جذرية وليست شكلية أو دعائية لها، رغم كثرتها وصعوبتها.

ولفت إلى أنه كان من الأسهل والأقل صعوبة أن يكتفي بحل المشكلات التقليدية، ويكتسب شعبية بدون تحسين مخرجات التعلم بشكل حقيقي.