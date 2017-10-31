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مساعد أول الرئيس السودانى يصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

مساعد أول الرئيس السودانى يصل القاهرة

09:37 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مساعد أول الرئيس السودانى يصل القاهرة

محمد الحسن الميرغنى

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، محمد الحسن الميرغنى، مساعد أول رئيس الجمهورية السودانى، قادما من كندا، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يلتقى مساعد أول الرئيس السودانى خلال زيارته عددا من المسؤولين، لبحث دعم علاقات التعاون بين والسودان فى كل المجالات، إلى جانب بحث آخر التطورات على الساحة الإفريقية.​

 

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