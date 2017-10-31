مساعد أول الرئيس السودانى يصل القاهرة
مساعد أول الرئيس السودانى يصل القاهرة
09:37 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
محمد الحسن الميرغنى
كتب - طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، محمد الحسن الميرغنى، مساعد أول رئيس الجمهورية السودانى، قادما من كندا، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.
ومن المقرر أن يلتقى مساعد أول الرئيس السودانى خلال زيارته عددا من المسؤولين، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والسودان فى كل المجالات، إلى جانب بحث آخر التطورات على الساحة الإفريقية.
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