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رسوبك في امتحان القيادة دليل على ذكاءك.. والسبب

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مصراوي Masrawy

رسوبك في امتحان القيادة دليل على ذكاءك.. والسبب

09:13 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رسوبك في امتحان القيادة دليل على ذكاءك.. والسبب

رسوبك في امتحان القيادة دليل على ذكاءك.. والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

ذكرت صفحة "Buzz" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه لا يجب أن تشعر بالخجل من الرسوب في امتحان القيادة، لأن ذلك دليلاً على مستوى الذكاء المرتفع.

واستندت الصفحة إلى دراسة بريطانية قدمتها إحدى شركات التأمين، لوحِظ من خلالها أن معظم الراسبين في امتحان القيادة ينحدرون من مستويات تعليمية عالية.

كما أن 60% ممن حصلوا على رخصة القيادة عند أول محاولة لا يمتلكون شهادة البكالوريوس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" أنه كلما ارتفع مستوى ذكاءك، كلما قل احتمال اجتيازك لاختبار القيادة من المرة الأولى.

ووجدت الدراسة أن 6 من أصل 10، أي "60٪" من السائقين الذين لا يحملون مؤهلات دراسي اجتازوا اختبار القيادة من أول مرة.

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مصراوي Masrawy

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