اتهام المغرب بـ«الدعارة» وإهانة «أبو تريكة».. تصريحات فتحت النار على «الخياط»

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رغم أن الحيادية ضمن المعايير المهنية التي يلتزم بها الإعلاميون، فإن البعض قد يخالف هذا الالتزام بطريقة عفوية وغير مقصودة، أو عن عمد في بعض الأوقات، ولكن عادة ما يكون ذلك سببًا في هجوم الكثيرين على الإعلامي وانتقاده، ولعل "أماني الخياط"، واحدة من الإعلاميين الذين يتعرضون لانتقادات كثيرة بسبب تصريحاتها الجريئة.

ونستعرض فيما يلي عددا من تصريحات "أماني الخياط" التي تسببت في الهجوم عليها من قبل الكثيرين..

1- تغريدات «داعش»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مقطع فيديو لحلقة برنامج "بين السطور" في 14 أكتوبر الماضي، تتحدث فيها "الخياط" عن استخدام التنظيمات الإرهابية لموقع "تويتر"، قائلة: "سنة 1997 عندما كان أي إرهابي يكتب أي منشور أو تغريدة كان يصل عددها 2612 تغريدة في الساعة الواحدة على موقع تويتر"، وهو الأمر الذي قابله الكثيرون بالسخرية، حيث إن موقع "تويتر" أطلق في عام 2006.



2- حادث الواحات

فتحت الإعلامية "أماني الخياط"، النار على الفريق أحمد شفيق، عقب إصداره بيانًا يدين حادث الواحات الذي وقع قبل أسبوعين تقريبًا، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة، وهو البيان الذي اعتبره البعض يسيء لمصر، وانتقدته "الخياط" من خلال برنامجها "بين السطور" عبر فضائية ON Live، قائلة: "هو أنت بتنسى المصطلحات العسكرية، لمصلحة مين تكتب بيان زي ده، وانت قاعد في بلكونتك وعلى حمام السباحة"، وهي التصريحات التي اعتبرها الكثيرون غير مهنية، وبسببها وجه لها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفت نظر.



3- أبو تريكة

الإعلامية "أماني الخياط"، ضمن الصفوف المعارضة للاعب الأهلي المعتزل "محمد أبو تريكة"، الذي أدرج اسمه قبل عدة أشهر على قوائم الإرهاب، حيث هاجمته "الخياط" من خلال برنامجها "بين السطور" عبر فضائية ON Live في أغسطس الماضي، موضحة أن قطر لجأت إلى "تسييس الرياضة"، وقالت: "قطر على مستوى اللاعيبة، بدأت تروح للناس القريبة للجماهير، تجيب لاعب وتصنع منه نجم، ويبقى متدين وبيصلي، وأول ما يجيب جول يسجد وبتاع، وهما يضخموا ويكبروا ويبالغوا فيما فعله، زي حالة أبو تريكة بالظبط".

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وأضافت: "أبو تريكة تم المبالغة في أدواره خارج إطار الملعب، مثلما حدث مثلًا حينما رفع شعار غزة في أمم إفريقيا، ثم تم تصويره على أنه بطل وغير قابل للخطيئة"، وهو ماعرضها لانتقاد واسع من قبل محبي "أبو تريكة" وقتها.



4- نقدر نعيش بطقتين

في بداية العام الجاري، أيدت "أماني الخياط" من خلال برنامجها "مباشر من العاصمة" عبر فضائية On Live محاربة الإرهاب، موضحة أن حماية الأرواح أهم عند المصريين من ارتفاع الأسعار، وهو التصريح الذي قالته سابقًا وعرضها لهجوم واسع، ولكنها لم تتراجع، وقالت مرة أخرى: "اللجان الإلكترونية هاجمتني لما قلت إن المصريين ممكن يربطوا على بطونهم ويستحملوا، لكن بأكد إننا ممكن ناكل طقتين بدل تلاتة، والتاريخ بيقول إننا قدها وقدود ونقدر، لأن الطعام هو أكتر الأشياء اللي نقدر نسيطر عليها".

5- المغرب

أزمة كبيرة تسببت بها "أماني الخياط" في يوليو عام 2014 مع دولة المغرب، حيث شنت هجومًا عنيفًا على المغرب من خلال إحدى حلقات برنامجها "صباح أون" على قناة "أون تي في" وذلك عقب مناشدة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة "حماس"، للمغرب بأن تقوم بدورها تجاه القضية الفلسطينية، وقالت أماني: "المغرب تحتل ترتيبا متقدما في الإصابة بمرض الأيدز، والدعارة واحدة من أهم اقتصاديات المغرب"، وبسبب تلك التصريحات المشينة تعرضت "الخياط" لهجوم عنيف من المغرب، وتداول البعض أنباءً حول نية المملكة مقاضاتها، ولكن عادت "الخياط" واعتذرت عن تصريحاتها قائلة: "أقدم اعتذار واجب، وماعنديش أي خجل إني أعلن هذا الاعتذار، باعتذر للشعب المغربي فردا فردا ولجلالة الملك عن إني لم أوفق في أن أوصل اعتراضي على المتاجرين بالدين".

