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دراسة: تأثير أحمر الشفاه على التحصيل العلمي والدرجات

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مصراوي Masrawy

دراسة: تأثير أحمر الشفاه على التحصيل العلمي والدرجات

08:41 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

دراسة: تأثير أحمر الشفاه على التحصيل العلمي والدرجات

دراسة: تأثير أحمر الشفاه على التحصيل العلمي والدرج

كتبت- ميرا ماهر:

أكدت دراسة جديدة أن المكياج يساعد السيدات في الشعور بأنها أكثر ذكاءً، مما يؤدي إلى الحصول على درجات أفضل، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضع الباحثون بجامعة "هارفارد" الأمريكية و "تشييتي" الإيطالية، تأثير المكياج عمومًا، وأحمر الشفاه بشكل خاص على التحصيل العلمي للفتيات، واكتشفوا أن الطالبات اللاتي يضعن المكياج يستطعن الاستفادة من التأثير النفسي الإيجابي لمستحضرات التجميل.

وأثبتت الدراسة أن تأثير المكياج على التحصيل الدراسي أفضل من الاستماع إلى الموسيقى، إذ تشعر تلك السيدات بجاذبية أكبر، وبالتالي يتمتعن بقدر أكبر من احترام الذات.

وجاءت نتيجة الدراسة بزيادة الأداء المعرفي في المجموعة التي استمعت إلى الموسيقى، ولكن كانت نتائج من وضعن الماكياج "أعلى بكثير".

 

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مصراوي Masrawy

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