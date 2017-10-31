الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 27

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها مابين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 27

وسط الدلتا 19 7

الإسكندرية 18 26

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

السلوم 15 24

سيوة 12 26

بورسعيد 18 26

دمياط 19 26

العريش 16 27

رفح 16 25

الإسماعيلية 15 28

السويس 16 28

رأس سدر 17 28

نخل 09 26

نويبع 21 28

شاهد أيضا

طابا 17 27

سانت كاترين 10 24

الطور 19 29

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 19 29

مرسى علم 21 30

الفيوم 17 28

بنى سويف 19 28

المنيا 14 28

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 17 29

الأقصر 14 30

أسوان 16 31

أبوسمبل 16 31

الوادى الجديد 12 29

شلاتين 22 30

أبو رماد 21 29

رأس حدربة 18 28

حلايب 17 27