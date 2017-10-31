بعد ارتفاع أسعار المكياج.. تعرف علي بديل "اللوس باودر"

كتبت - نرمين الجلاد :

اقترحت ريهام جهاد خبيرة التجميل، استبدال "اللوس باودر" بدقيق الذرة، وخاصة بعد ارتقاع أسعارها في السوق المصري.

قالت "ريهام"، لـ"مصراوي" إن دقيق الذرة يساعد على تجديد خلايا البشرة ومنحها النضارة والإشراق، كما يقضي على الزيوت الزائدة فيها، دون أن يتسبب في جفافها. ويعتبر أيضاً بديل لـ"بنانا باودر" التي حازت على شهرة واسعة بعد أن ظهرت كيم كارداشيان في أولى تغريداتها وهو تطبقها على وجهها.

وأضافت "ريهام"، تعمل دقيق الذرة على منحك تغطية متكاملة ومميزة وتساعدك على تطبيق "الهايلايت" بطريقة احترافية، كما أنها خفيفة وناعمة وسهلة التطبيق على بشرتك وتعمل على تغطية وجعك بطريقة مناسبة مع اخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة.

ونصحت خبيرة التجميل وضع دقيق الذرة بعد كريم الأساس باستخدام فرشاة المكياج.