أبو العلا: «قائمة سليمان لن تكتفي بالتمثيل المشرف في انتخابات الزمالك»

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أعرب محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق والمرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأبيض، عن عدم رضاه عن أداء النادي الأبيض في المباريات الماضية، مشددا في الوقت نفسه على أن قائمة الكابتن أحمد سليمان التي تواجه قائمة الرئيس الحالي مرتضى منصور لم تنزل فقط للتمثيل المشرف.

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وقال أبو العلا في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الاستاد"، مع كريم خطاب"، أمس الاثنين، على موجة «نجوم إف إم»: "يجب أن أهنئ جمهور الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا لليد أمس، وكان فيه فوز للزمالك أيضا على وادي دجلة وهو بالنسبة لي معنوي ويعطي ثقة للاعبين وتقدر تبني عليه المرحلة المقبلة، والانسجام بدأ يكون موجود في ظل تجميع لاعبين مختلفين، وكانت نتيجة طبيعية يحدث بعض الهبوط في النتائج، ولكن بشكل عام أنا لست راضيا عن الأداء ولا أشعر بهوية الزمالك حتى الآن، لما بيكون فيه أولاد النادي تشعر أنهم يقدروا يشيلوا المسؤولية في المباريات الكبيرة وخصوصا لما يكون فيه تمثل أفريقي".

وأضاف: "لكن الآن فيه لاعبين لابسين تي شيرتات الزمالك فقط ومعظمهم لاعبين صغار ومحتاجين قائد في الملعب وهذا يجعل فيه اختلاف عن الأداء قليلا، وتعالجها إنك لما يكون عندك عدد كبير من أولاد النادي سيصنع منهم قائد، ولكن لأنه حدث تطفيش لهم فلا تشعر بوجوده وهذا ما يجعلنا متحفظين على الأداء، وتشعر أن الفريق كمنتخب الأندية ولاعبين كانوا معتاين على التعادل فقط ولم النقاط ولو وسطهم قائد وابن نادي سيشعرهم بقيمة الفوز، وتطفيش أبناء النادي بيحدث على مدار تاريخ نادينا، وكأنه بيكون كبش فداء ونهدئ الناس بإبعاد ابن النادي أو مدرب من أبناء الزمالك".

وتابع لاعب الزمالك السابق: "ومهم جدا يتواجد شخص من مجلس الإدارة فاهم كرة أو مارسها ويكون له دور وله مهام مع الفريق، وهذا ما جعلنا نمشي على سطر ونترك سطر، ونضحي بلاعبين مهمين ونحتاجها، وكان مهم تواجد شيكابالا هذه الفترة فهو وصل لنضج فني وكبير، أما أحمله مسؤولية وسط لاعبين صغار سيصدقونه، المهم إرساء وجود قيمة معينة في الفرقة".

وعن الانتخابات المقبلة للفريق الأبيض ونزوله في قائمة أحمد سليمان ضد قائمة مرتضى منصور، قال أبو العلا: "نتمنى أن المعركة أو المنافسة اللي هي المفروض خدمة تطوعية تكون نزيهة، ولكن أستغرب كيف نمنع من عمل مؤتمر داخل النادي ورئيس الزمالك الحالي يعلن كما يشاء ويعمل مؤتمر اليوم في النادي لإعلان قائمته، وهي منافسة فلماذا ندخل في تلاسن وخناقة، لما تكون اللائحة الموجودة تعوقك توصل للناس فلماذا لا تطبقها على نفسك، هل ننتظر بعد ذلك أن تكون انتخابات نزيهة، والزمالك كبير لازم نرتقي بطبيعة المنافسة ونقدم صورة جيدة للناس نحن في ناد رياضي لا يمكن أن نظل في المحاكم، مجموعتنا نرسي قاعدة الاحترام ونحترم عقول الناس وهو تكليف وليس تشريف".



واستكمل: "إحنا نازلين بقوة وليس هدفنا الهزاء أو التمثيل المشرف وعندنا ثقة في الجمعية العمومية ونريد أن نذهب بالنادي في مسار التنمية والعمل الجماعي، وأدعو الجمعية العمومية تتحمل مسؤولياتها وعملنا اللي علينا وقدمنا القائمة والبديل الجيد، وكل واحد عليه أن يعرف أهمية اللحظة واعطوا الشرعية للانتخابات وامنحوا أصواتكم لمن تريدون".

