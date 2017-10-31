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الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل بعد العثور على أشلاء 9 جثث في شقته

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مصراوي Masrawy

الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل بعد العثور على أشلاء 9 جثث في شقته

07:43 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل بعد العثور على أشلاء 9 جثث في شقته

طوكيو - (د ب أ)

اعتُقل رجل، 27 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد العثور على أشلاء بشرية تعود لتسعة أشخاص على الأقل في شقته بالقرب من طوكيو.

وعثرت الشرطة على أشلاء من جثة مقطعة في غرفته بمدينة زاما /40 كيلومترا جنوب غربي طوكيو، ظُهر الإثنين، أثناء قيامها بعملية بحث في شقة الرجل للاشتباه بتورطه في اختفاء امرأة شابة، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة الوطنية عن السلطات المحلية.

وذكرت الهيئة أنه تم العثور على مزيد من الجثث داخل مبردات في غرفة الرجل وتشتبه الشرطة في أن المرأة المفقودة، 23 عاما، قد قتلت وجثتها من بين تلك الجثث التي تم العثور عليها.

واكتشفت السلطات أنه كان هناك تبادل لرسائل بين المرأة، وهي من مدينة هاتشيوجي، في منطقة طوكيو الكبرى، والرجل عبر موقع تويتر بعد أن عبرت عن نوايا انتحارية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مسؤولين بالشرطة أن المرأة كانت تبحث عن "شخص ما ينتحر معي".

وكشفت هيئة الإذاعة الوطنية عن أن لقطات كاميرات المراقبة الأمنية أظهرت المرأة، التي فقدت قبل نحو أسبوع، تمشي برفقة الرجل بالقرب من محطة "جيه آر هاتشيوجي" وبالقرب من منزله في 23 أكتوبر.

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