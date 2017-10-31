«الرقابة الإدارية» تطارد فساد المؤسسات بحملات مكثفة في المحافظات (صور)

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طلاب ينظفون مدرسة بأمر الإدارة.. ووحدة صحية توقفت عن علاج المواطنين بسبب نقص التذاكر

محمد الزهراوى - عمرو الشامى - إسلام عبد الخالق - محمد حفيظ - محمد ممدوح - نجلاء بدر

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية حملات مفاجئة على بعض الهيئات الحكومية في عدد من المحافظات، أمس الاثنين، خاصة الوحدات الصحية والمدارس في القرى الأكثر احتياجًا.

وكثف رجال الرقابة الإدارية جولاتهم المكوكية مؤخرا للتأكد من مستوى تقديم الخدمات للمواطنين بالهيئات المختلفة، وكشف صور الفساد التي كثرت شكاوى المواطنين منها.

المنيا

قالت مصادر داخل فرع الهيئة في المنيا، إن ضباط الرقابة الإدارية شنوا حملات تفقدية بالوحدات الصحية داخل عدد من القرى، للتأكد من مدى توافر الخدمات الطبية والأدوية بها، وصلاحيتها وموقف الأطباء، وانتظام العمل بالمدارس وموقف الحالة الإنشائية لها، وسلامة المحولات والوصلات الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، والتواصل مع مسؤولى شركتي المياه والكهرباء لحل المشكلات التي يسفر عنها الفحص، بالإضافة إلى التأكد من مدى توافر الخدمات الأخرى (مكاتب بريد/ جمعية زراعية).

أسيوط

وفي أسيوط، شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة على بعض الوحدات الصحية والمدارس ومكاتب البريد بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح تم خلالها تفقد سير العمل بمدرسة عرب مطير الثانوية المشتركة والوحدة الصحية ومكتب البريد والوحدة البيطرية بالقرية.

ورصدت الحملة بعض السلبيات بوحدات القرية منها عدم انتظام بعض العاملين فى الحضور والانصراف ومشكلة مياه الشرب بالمدرسة الثانوية، وتم التأكد من تشغيل معامل المدرسة وتوفر السبورات الإلكترونية والمطالبة بتطوير مكتب البريد بالقرية.

بنى سويف

وشنت الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف حملة مكبرة لمتابعة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بمشاركة مديريات التموين والصحة والتربية والتعليم والزراعة والطب البيطري وقطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

ورصدت الحملة العمل داخل الوحدة الصحية بقرية العجرة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ولاحظت غياب 15 فردا من العاملين بالوحدة ما بين أطباء وأطقم تمريض وإداريين، وقرر عضو الرقابة نقلهم جميعا خارج الوحدة وإحالة مدير الإدارة الصحية إلى التحقيق العاجل.

واستمع عضو الرقابة لشكاوى عدد كبير من الأهالى، والتى تمثلت فى انقطاع مياه الشرب وسوء الخدمة الصحية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي هي النزول لرصد احتياجات المواطنين على الطبيعة ومحاولة وضع حلول عاجلة لها.

وفي قرية بني عقبة، قرر عضو الرقابة إحالة مديري المدرستين الابتدائية والإعدادية إلى التحقيق ومجازاة أمين معمل الأوساط الإلكترونية بخصم 3 أيام من راتبه ووجه بسرعة سد عجز المعلمين بالمدرستين.

وأعلن مسؤولو الحملة عن توقيع بروتوكول ما بين مديريتي الصحة والتعليم لتنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ بالمدارس تضم تخصصات الجلدية والأطفال والباطنة.

كما وجه عضو الرقابة بإنشاء مستودع بوتاجاز يخدم القرية خاصة، نظرًا لأن أقرب مستودع يقع على بعد 15 كيلو مترًا من القرية، بالإضافة إلى دراسة إدارج القرى ضمن خطة الصرف الصحى.

دمياط

شن ضباط فرع الرقابة الإدارية بدمياط، جولة ميدانية في القرى الأكثر احتياجًا التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة ومديريتي الصحة والتموين، للتفتيش ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والاستماع لشكواهم.

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ورصدت الحملة تغيب أطباء الوحدة الصحية لقرية أبو راشد التي تخدم ٥٥٣٦ مواطنا، ونقص في عدد من الأدوية والعقاقير الطبية، وتعطل أجهزة التعقيم الخاصة بالوحدة، حيث يتم تعقيم الأدوات الطبية بالوحدة الصحية الخاصة بأحد القرى المجاورة.

كما رصدت الحملة شكوى من طلاب المدرسة الإعدادية في القرية ذاتها، لإجبارهم على تنظيف المدرسة والفصول أثناء اليوم الدراسي، ونقص في بعض الكتب المدرسية، وعجز في المدرسين من حيث العدد والتخصصات.

من جانبها نسقت الحملة الرقابية مع رئيس القرية إرسال بعض العاملين التابعين للوحدة المحلية بصفة يومية للقيام بتنظيف المدرسة لحين استقدام عمال نظافة.

وخاطبت مديرية الصحة لاستقدام أجهزة تعقيم للوحدة الصحية بالقرية وحل أزمة نقص العقاقير العلاجية وكذلك الأطباء.

كفر الشيخ

اشتكى عدد من مرضى قرية كفرالمرازقة التابعة لمركز قلين بكفرالشيخ، من عدم توقيع الكشف الطبى عليهم نظرًا لعدم وجود تذاكر بالوحدة الصحية.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى شنتها الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، على القرية لتفقد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتي تشمل التعليم والصحة والبريد والتموين، حيث ضمت الجولة الرقابية، مسئولي من مديريات الصحة والتموين والتربية والتعليم والبريد والطب البيطري.

وبدأت الجولة الرقابية بتفقد الوحدة الصحية لكفر المرازقة، حيث تبين انصراف 5 أطباء وصيادلة دون إذن، بالإضافة إلى وجود نقص في الأمصال، ووجود عجز كبير في التذاكر المخصصة للكشف على المرضى.

من جانبه أوضح الدكتور رمضان إسماعيل، مدير الوحدة الصحية، أنه تم إرسال مذكرة إلى المديرية بنقص التذاكر، فكان الرد عليهم أن مديرية الصحة نفسها لا يوجد بها تذاكر، وأضافوا: "بنشحت التذاكر اللي بنشتغل بيها".

فيما تفقدت الحملة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، التي تشمل التعليم والصحة والبريد والتموين، حيث ضمت الجولة الرقابية، مسؤولين من مديريات الصحة والتموين والتربية والتعليم والبريد والطب البيطري.

وكشفت الجولة وجود عجز بمدرسي اللغة العربية للتعليم الأساسى بمدرسة السيدة عائشة بقرية كفرالمرازقة التابعة لمركز قلين بكفرالشيخ، بالإضافة إلى عدم وجود معمل للحاسب الآلى.

وشملت الجولة أيضًا المرور على بدالي التموين لمتابعة مدى توفر السلع الأساسية للمواطنين من زيت وسكر وأرز وغيره، فى حين تم تحرير محضر لأحد تجار التموين لعدم إعلانه عن أسعار السلع المقررة.

الشرقية

شن رجال هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، حملة مفاجئة على القرى الأكثر احتياجًا بمدينة الحسينية؛ للوقوف على مستوى الخدمات المُقدمة في تلك القرى والتعرف على الاحتياجات اللازمة من مدارس ووحدات صحية.

وتفقد ضباط الحملة قرية «شهداء بحر البقر» حيث تبين تهالك مخازن الجمعية الزراعية الموجودة بالقرية، ووجود عجز شديد في الأطباء وهيئة التمريض والأجهزة الطبية الموجودة بوحدة طب الأسرة الموجودة بالقرية.

وفي مدرسة «شهداء بحر البقر» للتعليم الأساسي، تبين تكدس الفصول الدراسية بطلاب أكبر من السعة الاستيعابية للفصول، بالإضافة إلى وجود عجز شديد في المدرسين ومعامل الحاسب الآلى وفصول التقوية.

وطالب أهالي القرية، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بتوفير مستودع بوتاجاز، وعلاج مشكلة نقص الخبز المدعم، حيث يوجد بالقرية فرن واحد فقط.