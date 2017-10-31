القوات العراقية تسيطر على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا
القوات العراقية تسيطر على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا
05:57 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
بغداد - أ ش أ
سيطرت القوات الاتحادية على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا، ورفعت العلم العراقي على المعبر دون قتال، حيث كان يخضع لسيطرة البيشمركة.
وأوضحت مصادر عسكرية في قيادة عمليات نينوى بالعراق، حسبما نقلت قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الاثنين، أن القوات الاتحادية ووحدات من البيشمركة ومستشارين أمريكيين اتفقوا بعد ثلاث جولات من المحادثات على تسليم المعبر للقوات الاتحادية.
وكانت القوات العراقية الاتحادية قد شنت في 16 أكتوبر الجاري عملية عسكرية خاطفة من أجل فرض الأمن والقانون، في المناطق المتنازع عليها، بعد إمهال الإقليم عدة أيام لإلغاء نتائج استفتاء إقليم كردستان الذي أجراه في 25 سبتمبر الماضي.
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