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حصاد توك شو| هشام سليم يكشف وصية والده بالأهلي.. وشيكابالا يحير جمهور المنتخب

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التحرير

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أثارت تصريحات العديد من أهل الرياضة الجماهير خلال لقاءات تلفزيونية، وتستعرض «التحرير» في السطور التالية أبرز تلك التصريحات ببرامج التوك شو الرياضية أمس الاثنين.

وجاءت تصريحات هشام سليم، نجل الراحل صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي، مع الإعلامية لميس الحديدي، في مقدمة الأحداث الأكثر جدلًا، إذ كشف الفنان عن أحد الأسرار التي جمعته بوالده، مشيرًا إلى أن الأخير أبلغه بأن أكثر ما يخيفه على النادي هو مبلغ الـ40 مليون جنيه الذي تركه في خزينة النادي.

وأضاف هشام أنه فوجئ بعد ذلك بـ6 أشهر بتصريحات المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي حينها، بأن الخزينة خاوية، معلقًا: «محدش عارف الفلوس دي راحت فين، وأنا لا أتهم أحدا».


 وتحدث عدنان حلبية نائب رئيس نادي المصري عن كواليس هروب مهاجم الفريق، البوركيني أريستيد بانسيه، موضحًا أنه اختفى من بورسعيد في ظروف غامضة.

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وفجّر مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن انضمام محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد نادي ، والمعار حاليًا إلى نادي الرائد السعودي، لمعسكر الوطني استعدادًا لمواجهة غانا في الجولة السادسة والأخيرة من الدور النهائي لتصفيات 2018.

وقال «عبد الغني»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، إنه لا يملك معلومة مؤكدة، لكنه لا يعتقد انضمام شيكابالا للمنتخب في الفترة الحالية.

وطالب الإعلامي مدحت شلبي، تأجيل انتخابات النادي الأهلي حتى يوم 16 ديسمبر المقبل، انتظارًا لحسم مصير أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد، لتجنب بطلان انتخابات النادي المقبلة.

وأعرب محمد أبو العلا، لاعب الزمالك الأسبق والمرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأبيض، عن عدم رضاه عن أداء النادي الأبيض في المباريات الماضية، مشددا في الوقت نفسه على أن قائمة الكابتن أحمد سليمان التي تواجه قائمة الرئيس الحالي مرتضى منصور لم تنزل فقط للتمثيل المشرف.

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التحرير

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