أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

04:01 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

محاكمة سيد مشاغب

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على 23 شخصًا بينهم سيد مشاغب، كابو "أولتراس زملكاوي" في القضية المعروفة بـ "اقتحام الأمن الوطني".

والمتهمون في القضية هم: سيد علي فهيم "مشاغب"، والدكتور حسام أبو البخاري، ومحمد عبد المقصود، وأحمد سمير، وحازم العيني، وأحمد سمير (جودزيلا)، وصهيب شريف، وحامد مشعل، ومحمد عبد الناصر، ومحمد عبد الله يوسف، وحسام رجب، وهشام كمال، ومحمد علي أحمد، ومحمد أحمد سعادة، وسيد محمود جاب الله، ومصطفى مصطفى فتحي، وهشام مصطفى أحمد، ومحمود محمد فتحي، وإسلام علاء الدين عمر، وعبد الباسط حسين عبد السلام، والفتاة لولي فتحي عبد الجليل".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع آخرين، وتوجهوا في أوائل مايو 2013 لمقر الأمني الوطني، بناءً على دعوة المتهم حسام أبو البخاري، ورفعوا لافتات مدون عليها "كلنا أسامة بن لادن" وتعدوا على قوات الشرطة المسئولة عن التأمين.

ونسبت النيابة لهم اتهامات بالتجمهر والشروع في القتل، والتعدي على منشآت الدولة "مبنى جهاز أمن الدولة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال "

    أخبار

  • المحكمة العسكرية تستكمل محاكمة 24 متهمًا باستهداف سفارة النيجر

    أخبار

  • الحكم فى تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والعسكري

    أخبار

  • للمرة الثانية.. مد أجل الحكم بقضية "مركز تدريب داعش" لـ16 أكتوبر

    أخبار

إعلان

88fd040716.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفوض سياسة الجوار الأوروبي يغادر بعد لقاء السيسي

مفوض سياسة الجوار الأوروبي يغادر بعد لقاء السيسي

تأجيل محاكمة 292 متهمًا في محاولة "اغتيال السيسي" لـ 14 نوفمبر

تأجيل محاكمة 292 متهمًا في محاولة "اغتيال السيسي" لـ 14 نوفمبر

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

سليمان يرد على اتهامات رئيس الزمالك.. ويوجه رسالة إلى السيسي

سليمان يرد على اتهامات رئيس الزمالك.. ويوجه رسالة إلى السيسي