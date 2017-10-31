اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على 23 شخصًا بينهم سيد مشاغب، كابو "أولتراس زملكاوي" في القضية المعروفة بـ "اقتحام الأمن الوطني".

والمتهمون في القضية هم: سيد علي فهيم "مشاغب"، والدكتور حسام أبو البخاري، ومحمد عبد المقصود، وأحمد سمير، وحازم العيني، وأحمد سمير (جودزيلا)، وصهيب شريف، وحامد مشعل، ومحمد عبد الناصر، ومحمد عبد الله يوسف، وحسام رجب، وهشام كمال، ومحمد علي أحمد، ومحمد أحمد سعادة، وسيد محمود جاب الله، ومصطفى مصطفى فتحي، وهشام مصطفى أحمد، ومحمود محمد فتحي، وإسلام علاء الدين عمر، وعبد الباسط حسين عبد السلام، والفتاة لولي فتحي عبد الجليل".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع آخرين، وتوجهوا في أوائل مايو 2013 لمقر الأمني الوطني، بناءً على دعوة المتهم حسام أبو البخاري، ورفعوا لافتات مدون عليها "كلنا أسامة بن لادن" وتعدوا على قوات الشرطة المسئولة عن التأمين.

ونسبت النيابة لهم اتهامات بالتجمهر والشروع في القتل، والتعدي على منشآت الدولة "مبنى جهاز أمن الدولة".