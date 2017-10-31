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"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

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مصراوي Masrawy

"مساء " يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

03:19 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

كتب - مصراوي

تناولت حلقة برنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، مساء الإثنين، تقريرا نُشره عبر موقع "مصراوي"، يتضمن رصدا لانتشار ظاهرة زواج القاصرات، أو الزواج المبكر، في قرية برنبال التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، تحت عنوان "العروسة في رابعة ابتدائي.."مصراوي" في قرية زواج القاصرات".

كما البرنامج، مداخلة هاتفية، مع الزميل إسلام عمار، مراسل مصراوي بمحافظة كفر الشيخ، لمناقشته فيما رصده بخصوص هذه الظاهرة، ومدى انتشارها، والذي أوضح أن تقريره رصد وجود 3 حالات زواج قاصرات، إحداهن فتاة توفيت بعد زواجها بعام، نتيجة المرض، لعدم تحملها ضغوط الزواج.

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مصراوي Masrawy

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