بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

الرياض - أ ش أ

انطلقت مساء الإثنين أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية والمنتظمة بين المملكة العربية السعودية والعراق بعد توقف استمر (27) عاما، حيث غادرة الرحلة الافتتاحية مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والسفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي العاني والقائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد صلاح الهطلاني وممثلون لوسائل الإعلام المختلفة ، وبعد ساعتين من مغادرتها حطت الطائرة على أرض مطار بغداد الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، واس، أنه عقب وصول أولى رحلات الخطوط السعودية إلى العاصمة العراقية بغداد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف السلامين الوطنيين السعودي والعراقي، ثم ألقى رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي الشيخ خالد العطية كلمة أكد خلالها أن عودة الخطوط السعودية للتشغيل إلى العراق هو أمنية كل العراقيين لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى مكة المكرمة والمدينة المنورة، معربا عن أمله أن تتواصل خطوات تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والعراق بما يخدم البلدين والشعبين والأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، قال مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر إن هناك مخططا للتوسع قريبا في التشغيل إلى وجهات أخرى داخل العراق دعما للعلاقات المتنامية بين البلدين، وسنوفر أفضل الخدمات لمختلف شرائح الضيوف العراقيين الكرام وتشغيل مرن يسمح باستيعاب حركة المعتمرين المتنامية مع توفير رحلات إضافية خلال موسم الحج، آملا أن نحتفل سويا وقريبا بتدشين الوجهة الثانية في الجمهورية العراقية وأن تتواصل أواصر توثيق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين".

وقد أتمت الخطوط السعودية جدولة رحلاتها إلى العراق بواقع رحلتين يوميا في الاتجاه الواحد (28 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين) من جدة إلى بغداد ضمن الجدول التشغيلي المنتظم ، والتنسيق للتشغيل من بغداد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قريبا ، وكذلك التخطيط للتوسع في التشغيل ليشمل وجهات عراقية أخرى، مع إمكانية دعم الناقل الوطني السعودي لحركة موسم الحج التشغيلية من العراق بتوفير رحلات إضافية ، ويتم تشغيل الرحلات إلى العراق بطائرات عريضة البدن ذات سعة مقعدية عالية.