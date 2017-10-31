عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن مصر في حاجة إلى تخصيص مواردها وتحديث قوات الأمن بأحدث الأسلحة للتغلب على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأضاف سعيد فى حواره أمس الاثنين مع الإعلامي تامر أمين فى برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن التعاون الدولي مهم للقضاء على الإرهاب بشكل يضمن عدم التدخل فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، من خلال إدخال تكنولوجيا الطائرات المراقبة للحدود على مدار اليوم وغيرها من الأساليب والتقنيات الحديثة للقضاء على الإرهاب على المستوى العسكري.

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يذكر أن الأجهزة الأمنية أعلنت تصفية 13 عنصرا إرهابيا يوم الجمعة الماضي خلال حملة مداهمة لوكر اختبؤوا بالوادي الجديد بعد تسللهم من ليبيا.