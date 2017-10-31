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«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة

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«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة «BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة

التحرير

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تعكف شركة "BMW” الألمانية العملاقة على تطوير نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة، وذلك تمهيدًا للكشف عنها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع "BMW BLOG”، فإن الشركة البافارية العملاقة تسعى للتأكد من جودة تلك الأنظمة العاملة في سياراتها، وذلك قبل التوجه لعلاج مشكلة الحساسات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة بشكل رئيسي.

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وأعلنت الشركة الألمانية أنها لن تقوم بطرح سيارات ذاتية القيادة إلا قبل التأكد من جودة السيارة وكفاءتها بشكل رئيسي، مرجحة أن يتم إصدارها في الأسواق بحلول عام 2021.

 

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