«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعكف شركة "BMW” الألمانية العملاقة على تطوير نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة، وذلك تمهيدًا للكشف عنها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع "BMW BLOG”، فإن الشركة البافارية العملاقة تسعى للتأكد من جودة تلك الأنظمة العاملة في سياراتها، وذلك قبل التوجه لعلاج مشكلة الحساسات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة بشكل رئيسي.

شاهد أيضا

وأعلنت الشركة الألمانية أنها لن تقوم بطرح سيارات ذاتية القيادة إلا قبل التأكد من جودة السيارة وكفاءتها بشكل رئيسي، مرجحة أن يتم إصدارها في الأسواق بحلول عام 2021.