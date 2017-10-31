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«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد

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«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد «رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد

التحرير

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حدد شركة "رينو" الفرنسية، السادس من نوفمبر المقبل، موعدًا لطرح سيارتها الكروس أوفر الشهيرة "كابتشر" بثوب جديد في العديد من الأسواق العالمية، وذلك بعد أن كشفت عنها خلال الأشهر الماضية.

وحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الشركة الفرنسية ستقوم بطرح السيارة في هذا التاريخ بالعديد من الأسواق العالمية، والتي من بينها الهند التي تمثل واحدًا من أكبر الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

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وتسعى الشركة لتسويق النسخة الأحدث من "كابتشر" في العديد من الأسواق العالمية، وذلك بعد أن كشفت عنها خلال الأشهر الماضية بأحد المعارض الدولية للسيارات.

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التحرير

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