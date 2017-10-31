«تويوتا» تدعم موديلات «ليكزس» الجديدة بتقنيات القيادة الآلية

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أعلنت شركة "تويوتا" عزمها إدخال بعض المميزات الخاصة بالقيادة الآلية في سيارتها الجديدة من طراز "ليكزس"، وهي العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التي تمتلكها "تويوتا" في الأسواق العالمية.

وحسب موقع "أوتوموتيف نيوز"، فإن الشركة اليابانية بصدد دعم الموديلات الجديدة من "ليكزس" بتقنيات القيادة الآلية، حيث تعتزم إطلاقها بشكل جزئي في عدد من السيارات.

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وتشمل التقنيات المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، برامج للقيادة الآلية، التي تعني مسؤولية مشتركة بين السائق والسيارة في القيادة، إضافة إلى عدد من التقنيات المتعلقة بالأمان والسلامة مثل المكابح الآلية والتلقائية.