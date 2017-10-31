أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«تويوتا» تدعم موديلات «ليكزس» الجديدة بتقنيات القيادة الآلية

Google+ Print
«تويوتا» تدعم موديلات «ليكزس» الجديدة بتقنيات القيادة الآلية «تويوتا» تدعم موديلات «ليكزس» الجديدة بتقنيات القيادة الآلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة "تويوتا" عزمها إدخال بعض المميزات الخاصة بالقيادة الآلية في سيارتها الجديدة من طراز "ليكزس"، وهي العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التي تمتلكها "تويوتا" في الأسواق العالمية.

وحسب موقع "أوتوموتيف نيوز"، فإن الشركة اليابانية بصدد دعم الموديلات الجديدة من "ليكزس" بتقنيات القيادة الآلية، حيث تعتزم إطلاقها بشكل جزئي في عدد من السيارات.

شاهد أيضا

وتشمل التقنيات المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، برامج للقيادة الآلية، التي تعني مسؤولية مشتركة بين السائق والسيارة في القيادة، إضافة إلى عدد من التقنيات المتعلقة بالأمان والسلامة مثل المكابح الآلية والتلقائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب

عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب

«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة

«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة

«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد

«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد

«تويوتا» تدعم موديلات «ليكزس» الجديدة بتقنيات القيادة الآلية

«تويوتا» تدعم موديلات «ليكزس» الجديدة بتقنيات القيادة الآلية