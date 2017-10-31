شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني ملابسات إطلاق شرطي النار على عاطل شرع في سرقته، بمنطقة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المصدر، إنه أثناء تواجد شرطي لتأمين عرض المتهمين على محكمة جنوب الجيزة، توجه إلى منطقة فضاء مجاورة للمحكمة لقضاء حاجته.

وأوضحت المصدر، في تصريح لمصراوي، أن الشرطي فوجئ بشاب يبلغ من العمر 20 سنة، مسجل خطر، أشهر في وجهه سلاحا أبيض، محاولا سرقة متعلقاته الشخصية، وتعدى المتهم على الشرطة محدثًا إصابته بجرح بالوجه، ولاذ بالفرار، ما دفع الشرطي لمطاردته، وأطلق عليه عيارا ناريًا استقر في بطنه.

وأكدت المصدر أنه تم نقل المتهم إلى المستشفى، مشددا على أن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم تحت حراسة أمنية مشددة.

وعن الشرطي، تم التحفظ عليه بديوان قسم شرطة الجيزة؛ لحين عرضه على النيابة العامة، صباح الثلاثاء.