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اليوم.. الحكم في دعوى مطالبة إسرائيل بـ 10 ملايين جنيه لأسر أحد شهداء 67

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في دعوى مطالبة إسرائيل بـ 10 ملايين جنيه لأسر أحد شهداء 67

02:01 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

اليوم.. الحكم في دعوى مطالبة إسرائيل بـ 10 ملايين جنيه لأسر أحد شهداء 67

أرشيفية

كتب – محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 63 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من ورثة النقيب محمد وهبي إسماعيل أحد الشهداء الأسرى في حرب 1967، والتي تطالب رئيس وزراء إسرائيل بتعويض 10 ملايين جنيه.

وطالب ممدوح إسماعيل محامي الورثة، بحجز الدعوى للحكم، لعدم التزام وزارة الخارجية بإرسال إعلان الدعوى إلى إسرائيل، لذلك تقدم دفاع الورثة بدعوى تعويض ضد رئيس الوزراء المصري بصفته، لعدم إعلان رئيس وزراء دولة إسرائيل بصفته.

واستند دفاع ورثة الشهيد محمد وهبي إسماعيل من ضباط سلاح المدرعات، إلى أن ما ارتكبته إسرائيل بحق الأسرى يعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة.

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