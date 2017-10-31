مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

أسوان - أ ش أ

لقي مزارع بمركز كوم أمبو بأسوان، مصرعه، مساء الإثنين، إثر تصادم دراجته البخارية مع سيارة، على الطريق الزراعي "أسوان القاهرة" أمام مدينة كوم أمبو.

وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مستشفى كوم أمبو المركزي بوصول حمد الله صلاح عبدالله رشيدي، 23 عاما، مزارع، مقيم بقرية الضما دائرة مركز كوم أمبو في حالة سيئة، إثر تعرضه إلى إصابة، بجرح قطعي بفروة الرأس ونزيف بالمخ، وأنه توفى أثناء محاولة إسعافه من أثر الحادث، وتم نقله لمشرحة المستشفى.

وبسؤال رجال الأمن لوالده أفاد بأنه حال سير نجله مستقلا دراجته البخارية، صدمته سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.