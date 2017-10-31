مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو)

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فجر مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن انضمام محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد نادي الزمالك، والمعار حاليًا إلى نادي الرائد السعودي، لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة غانا في الجولة السادسة والأخيرة من الدور النهائي لتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، قرر ضم شيكابالا لمعسكر الفراعنة، على خلفية تألق الفهد الأسمر مع فريقه السعودي في المباريات الأخيرة.

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وقال «عبد الغني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الأنوار»، أمس الاثنين، إنه لا يملك معلومة مؤكدة، لكنه لا يعتقد انضمام شيكابالا للمنتخب في الفترة الحالية.