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مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو)

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مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو) مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو)

التحرير

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فجر مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن انضمام محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد نادي ، والمعار حاليًا إلى نادي الرائد السعودي، لمعسكر الوطني استعدادًا لمواجهة غانا في الجولة السادسة والأخيرة من الدور النهائي لتصفيات 2018.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن الأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب، قرر ضم شيكابالا لمعسكر الفراعنة، على خلفية تألق الفهد الأسمر مع فريقه السعودي في المباريات الأخيرة.

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وقال «عبد الغني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الأنوار»، أمس الاثنين، إنه لا يملك معلومة مؤكدة، لكنه لا يعتقد انضمام شيكابالا للمنتخب في الفترة الحالية.

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التحرير

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