هشام سليم: «والدي ترك 40 مليون جنيه بالأهلي وحسن حمدى قال الخزنة فاضية»

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كشف الفنان هشام سليم، عن أحد الأسرار التي جمعته بوالده المايسترو صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير أبلغه قبل وفاته بأن أكثر ما يخيفه على النادي هو مبلغ الـ40 مليون جنيه الذي تركه في خزينة النادي.

وأضاف «سليم» خلال لقائه أمس الاثنين ببرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «سي بي سي»، أنه فوجئ بعد ذلك بـ6 أشهر بتصريحات المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي حينها، بأن الخزينة خاوية، معلقًا: «محدش عارف الفلوس دي راحت فين، وأنا لا أتهم أحدا».

وتابع الفنان: «لم أدخل النادى الأهلى فور تولى حسن حمدي رئاسة النادى، ولم يكن معنا عضوية للنادى، عملًا برغبة صالح سليم الذي رفض أن يكون لنا عضوية فى النادي خلال فترة رئاسته».

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وأوضح هشام أنه لا يحب الشهرة ولا يبحث عنها يومًا، مثل والده صالح سليم، مؤكدًا أنه لا يملك أى مذكرات تخص والده، ولا يتمنى أن يكون هناك فيلم يؤرخ حياته.