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الشوالي عن مواجهة الوداد: الأهلي قادر على كل مستحيل (فيديو)

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الشوالي عن مواجهة الوداد: الأهلي قادر على كل مستحيل (فيديو) الشوالي عن مواجهة الوداد: الأهلي قادر على كل مستحيل (فيديو)

التحرير

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قال المعلق التونسي عصام الشوالي، إن النادي الأهلي قادر على تحقيق نتيجية إيجابية أمام الوداد المغربي في مباراة العودة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الأخير تجنب أخطاء النجم الساحلي التي ارتكبها أمام بطل .

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب غدا الأربعاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من «1-1» من أجل حصد اللقب الأفريقي، إذ انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

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وأضاف «الشوالي»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «تايم أوت» الذي يعرض على قناة «دي إم سي سبورت»، أن الأهلي دائمًا قادر على كل شيء، وفعلها أكثر من مرة بالعودة من خارج الديار وملاعب صعبة ببطولات كانت شبه مستحيلة، معلقًا: «التاريخ يحكي لنا عن حدوتة الأهلي، وأن تكون أهلاويا هى نعمة».

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التحرير

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