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هشام سليم: أتمنى فوز محمود طاهر.. وأرفض الخطيب لهذا السبب (فيديو)

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هشام سليم: أتمنى فوز محمود طاهر.. وأرفض الخطيب لهذا السبب (فيديو) هشام سليم: أتمنى فوز محمود طاهر.. وأرفض الخطيب لهذا السبب (فيديو)

التحرير

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قال الفنان هشام سليم، إنه لا يحب الشهرة ولا يبحث عنها يومًا، مثل والده صالح سليم، مشيرًا إلى أنه لا يملك أى مذكرات تخص والده، ولا يتمنى أن يكون هناك فيلم يؤرخ حياته.

وأضاف «سليم»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، أنه يعتبر محمود الخطيب أفضل لاعب كرة شاهده فى حياته، ولكنه لن ينتخبه في الانتخابات المقبلة، لأن والده أخبره أن الأخير غير واضح، مفضلًا فوز المهندس محمود طاهر، الرئيس الحالي للقلعة الحمراء.

وأوضح، «لم أدخل النادى الأهلى فور تولى حسن حمدي رئاسة النادى، ولم يكن معنا عضوية للنادى، عملًا برغبة صالح سليم الذي رفض أن يكون لنا عضوية فى النادي خلال فترة رئاسته».

واستكمل، «محمود طاهر حقق نجاحات مع الأهلى، ونتائج النادى تشير إلى ذلك»، كاشفًا عن تفكيره في خوض الانتخابات على قائمته، لكنه تراجع فى النهاية.

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وأردف، «الأهلى لا يحتاج إلى من يعيد هيبته، وهو من يصنع النجوم لا العكس، مازالت اعتبر محمود الخطيب أفضل لاعب كرة قدم، ووالدى كان يقول ذلك محمود الخطيب لديه أكاديمية الخطيب لكرة القدم، أليس هذا قد يتعارض مع رئاسته للنادى الأهلي؟».

واختتم، «لم أرى الخطيب رئيسًا ناجحًا لأى مؤسسة ناجحة، بعكس محمود طاهر الذي يمتلك شركة ناجحة».

وأفصح هشام سليم، عن السر الذي أبلغه به والده بشأن تخوفه على مبلغ 40 مليون جنيه بخزنة النادي الأهلي، بينما صرح حسن حمدي رئيس الأهلي بعدها بـ6 أشهر بأن الخزينة خاوية، معلقًا: «محدش عارف الفلوس دي راحت فين، وأنا لا أتهم أحدا».

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التحرير

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