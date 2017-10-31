صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب
صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب
12:43 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
الصورة الأصلية والآخرى المعدلة
كتب - عبد العظيم قنديل:
قام فنان أسترالي برسم صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يُقبّل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجدار الفاصل الذي قامت ببنائه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وبعد أن تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، إذ بشخص غريب قيل إنه سائح أمريكي في فلسطين قام بطمس صورة ترامب وإخفاء ملامحه لتبقى صورة نتنياهو وحيدة، وذلك حسبما قالت وكالة "معًا" الفلسطينية.
وجذبت الرسومات العديد من السياح الذين قاموا بالتقاط الصور على خلفيتها.
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