أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توقف حركة القطارات بعد خروج جرار عن القضبان بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توقف حركة القطارات بعد خروج جرار عن القضبان بالأقصر

12:40 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

توقف حركة القطارات بعد خروج جرار عن القضبان بالأقصر

أرشيفية

الأقصر – محمد محروس:

خرج جرار قطار عن القضبان بالقرب من مزلقان نجع الخطبة جنوب مدينة الأقصر، مساء الإثنين، مما أدى إلى انقلابه وتوقف حركة القطارات القادمة من محافظة أسوان والمتجهة إليها.

وقال مصدر بمحطة سكك حديد الأقصر، إنه أثناء خروج جرار المناورة من حوش الفرز على التحويله رقم 19 المؤديه من الخط المتجه إلى القاهرة إلى الخط المتجه إلى أسوان خرج الجرار من القضبان بالقرب من بلوك رقم 4.

وأشار المصدر إلى أنه جاري رفع الجرار باستخدام أوناش الهيئة لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. حملة ليلية لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالأقصر

    أخبار

  • عضو لجنة التسويق السياحي: الموسم الجديد هو الأفضل في الأقصر منذ 7

    أخبار

  • رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

    أخبار

  • رئيس الوزراء يلتقي نواب الأقصر لبحث مطالب واحتياجات الأهالي

    أخبار

إعلان

c5d299b94f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق