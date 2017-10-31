توقف حركة القطارات بعد خروج جرار عن القضبان بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

خرج جرار قطار عن القضبان بالقرب من مزلقان نجع الخطبة جنوب مدينة الأقصر، مساء الإثنين، مما أدى إلى انقلابه وتوقف حركة القطارات القادمة من محافظة أسوان والمتجهة إليها.

وقال مصدر بمحطة سكك حديد الأقصر، إنه أثناء خروج جرار المناورة من حوش الفرز على التحويله رقم 19 المؤديه من الخط المتجه إلى القاهرة إلى الخط المتجه إلى أسوان خرج الجرار من القضبان بالقرب من بلوك رقم 4.

وأشار المصدر إلى أنه جاري رفع الجرار باستخدام أوناش الهيئة لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.