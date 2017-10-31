10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – عبد العظيم قنديل:

اتهم أمير قطر السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى إطاحة حكومته، واعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنّ "الحل الوحيد القابل للتطبيق" في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هو "حل الدولتين"، بينما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في تصالح المجتمع الروسي مع التاريخ السوفيتي.

1- أمير قطر: نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

اتهم أمير قطر السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى إطاحة حكومته، وذلك في ظل استمرار الأزمة التي تعصف بالخليج.

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2- وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين وحده "قابل للتطبيق"

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنّ "الحل الوحيد القابل للتطبيق" في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هو "حل الدولتين" الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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3- الأمين العام للحلف الأطلسي: سلوك كوريا الشمالية "تهديدا عالميا"

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن كوريا الشمالية تشكل "تهديدا عالميا"، مؤكدا أنه يؤيد فرض عقوبات مشددة عليها.

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4- قرقاش عن تصريحات أمير قطر: "حالة المظلومية والإنكار مستمرة"

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على شبكة إخبارية أمريكية "لا جديد فيها".

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5- بوتين: آمل أن يتصالح المجتمع الروسي مع التاريخ السوفيتي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في تصالح المجتمع الروسي مع التاريخ السوفيتي وذلك بمناسبة الذكرى السنوية المئة لثورة أكتوبر البلشفية.

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6- وزير دفاع الجبل الأسود: تفويض إيطاليا واليونان لحماية المجال الجوي للبلاد

وزير الدفاع في جمهورية الجبل الأسود بردراج بوسكوفيتش

أعلن وزير الدفاع في جمهورية الجبل الأسود بردراج بوسكوفيتش أن بلاده وافقت على تفويض إيطاليا واليونان بحماية مجالها الجوي.

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7- رئيس وزراء إقليم كردستان: لن نسمح للعنف بيننا

رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان

أدان رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني أحداث العنف التي وقعت لية أمس الأحد، مشيرا بقوله: "لن نسمح بأي شكل من الاشكال بأن يكون هناك مكانا للعنف بيننا، وهذه الاعمال غير شرعية، وغير قانونية".

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8- سارة ساندرز: لا علاقة بين لائحة إتهام بحق معاونين سابقين وترامب

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الاثنين، إنه ليس هناك علاقة بين لائحة الاتهام الموجهة ضد مساعدين سابقين في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية والرئيس أو حملته.

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9- ترامب: إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ هجوم "المجمع الدبلوماسي" ببنغازي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم المشتبه به في هجوم عام 2012 على السفارة الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية.

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10- ملك البحرين: البحرين ستظل واحة أمن واستقرار

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين منفتحة أمام حركة السياح والزوار، موجها الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها.

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